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TikTok'ta cinsel istismar! Kız çocuklarını gece saatlerinde canlı yayına alıyor...

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TikTok'ta canlı yayın yapan bir kişinin yaşları 8 ile 13 arasında değişen kız çocuklarıyla gece saatlerinde sohbet ettiği ortaya çıktı. Yayın yapan kişinin +18 videolar paylaştığı iddia edildi.

TikTok'ta cinsel istismar! Kız çocuklarını gece saatlerinde canlı yayına alıyor... mask
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TikTok üzerinden açtığı hesapla genellikle küçük kız çocuklarının takip ettiği M.A. isimli şahsın yaptığı yayınlar sosyal medyada tepki çekti.

HAREKETE GEÇİLDİ

Bazı kız çocuklarıyla DM'den özel mesajlaşma yoluyla konuştuğu da iddia edilen şahıs hakkında yapılan şikayetler sonrası harekete geçildi.

EMEKLİ UZMAN ÇAVUŞ ÇIKTI

Yapılan araştırmada M.A.'nın Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşadığı belirlendi.

Ekipler, psikolojik problemleri sebebiyle 2010’da uzman çavuşluktan malulen emekli olduğu öğrenilen M.A.'nın evine operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINDI

Müstehcenlik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile aşağılama suçlarından gözaltına alınan M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

M.A., emniyetteki ifadesinde hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyleyerek, “Sosyal paylaşım sitesi Tiktok’ta canlı yayınlar yapıyorum. Yaptığım yayınlarda çocukları taciz etmedim” dedi.

Kaynak: MYNET

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25 Mar 2024 - 18:16 - Gündem

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