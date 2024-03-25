25 Mar 2024 - 18:16 - Gündem

TikTok'ta cinsel istismar! Kız çocuklarını gece saatlerinde canlı yayına alıyor...

TikTok'ta canlı yayın yapan bir kişinin yaşları 8 ile 13 arasında değişen kız çocuklarıyla gece saatlerinde sohbet ettiği ortaya çıktı. Yayın yapan kişinin +18 videolar paylaştığı iddia edildi.