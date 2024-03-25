25 Mar 2024 - 18:12- Gündem G:

TEM'de feci kaza! Tır şarampole devrildi: 1 ölü

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Kocaeli'nde kontrolden çıkan tır şarampole devrildi. Kazada türün sürücüsü yaşamını yitirdi.

TEM'de feci kaza! Tır şarampole devrildi: 1 ölü mask
TEM'de feci kaza! Tır şarampole devrildi: 1 ölü
TEM'de feci kaza! Tır şarampole devrildi: 1 ölü
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü Şaban Yılmaz (57), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu İzmit ilçesi Şirintepe Mahallesi geçişinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Şaban Yılmaz idaresindeki 47 KJ 427 plakalı konteyner yüklü tır, Çınarlıdere Viyadüğü girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücü Şaban Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri vinçle aracı kaldırdı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu Yılmaz'ın cansız bedeni de araçtan çıkarıldı. Yılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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25 Mar 2024 - 18:12 DHA Kocaeli- Gündem

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