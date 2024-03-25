Türk Rambo hayatını kaybetti

Türk Rambo olarak tanınan oyuncu Serdar Kebapçılar 65 yaşında hayatını kaybetti. 1985 ile 1990 yıllarında çekilen 'Karaşimşek', 'Korkusuz', 'Komando' ve 'Guıllano' gibi filmlerde rol almıştı. Acı haberi oyuncu Osman Avcı sosyal medya hesabından duyurdu: "Serdar Kebapçılar vefat etmiş. Body şampiyonu Türk Rambo" yazdı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.