Türk Rambo hayatını kaybetti

Türk Rambo olarak tanınan oyuncu Serdar Kebapçılar 65 yaşında hayatını kaybetti. 1985 ile 1990 yıllarında çekilen 'Karaşimşek', 'Korkusuz', 'Komando' ve 'Guıllano' gibi filmlerde rol almıştı. Acı haberi oyuncu Osman Avcı sosyal medya hesabından duyurdu: "Serdar Kebapçılar vefat etmiş. Body şampiyonu Türk Rambo" yazdı.

Kaynak: Haber Merkezi