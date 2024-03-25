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Türk Rambo hayatını kaybetti

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Türk Rambo olarak da bilinen oyuncu Serdar Kebapçılar hayatını kaybetti. Acı haberi oyuncu Osman Avcı duyurdu.

Türk Rambo hayatını kaybetti mask
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Türk Rambo olarak tanınan oyuncu Serdar Kebapçılar 65 yaşında hayatını kaybetti. 1985 ile 1990 yıllarında çekilen 'Karaşimşek', 'Korkusuz', 'Komando' ve 'Guıllano' gibi filmlerde rol almıştı. Acı haberi oyuncu Osman Avcı sosyal medya hesabından duyurdu: "Serdar Kebapçılar vefat etmiş. Body şampiyonu Türk Rambo" yazdı.

Kaynak: Haber Merkezi
# Sosyal, oyuncu

25 Mar 2024 - 17:55 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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