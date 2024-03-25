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Yusuf Güney'den bomba açıklama: Sevgilim 100 yaşında çok güzel bir kadın

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Şarkıcı Yusuf Güney yaptığı son açıklamayla gündeme bomba gibi düştü. Güney, Andromeda Galaksisi'nde bir sevgilisi olduğunu ve 100 yaşında olduğunu söyleyerek yine herkesi çok şaşırttı.

Yusuf Güney'den bomba açıklama: Sevgilim 100 yaşında çok güzel bir kadın mask
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Rafet El Roman ile 2008 yılında düet yaptığı 'Aşk-ı Virane' parçası ile şöhreti yakalayan Yusuf Güney son yıllarda ilginç açıklamalarıyla gündeme geliyor.Güney, katıldığı bir YouTube programında yine gündem olan açıklamalarda bulundu. Güney, dünya üzerinde sevgilisi olmadığını ancak Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında bir kadınla birlikte olduğunu söyleyerek gündeme bomba gibi düştü. İşte Güney'in konu hakkında söyledikleri:

'DÜNYAYA GÖRE 18-19 YAŞINDA'

"Dünya üzerinde sevgilim yok ama Andromeda Galaksi'de Kepler 32-36 DDGC’de bir hatunla beraberim. Kendisi 900 yaşına kadar yaşayabiliyor ve şu an 100 yaşında çok güzel bir kadın, dünyaya göre 18-19 yaşlarında"

Kaynak: Haber Merkezi
# Son, Bir

25 Mar 2024 - 17:32 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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