Yusuf Güney'den bomba açıklama: Sevgilim 100 yaşında çok güzel bir kadın

Rafet El Roman ile 2008 yılında düet yaptığı 'Aşk-ı Virane' parçası ile şöhreti yakalayan Yusuf Güney son yıllarda ilginç açıklamalarıyla gündeme geliyor.Güney, katıldığı bir YouTube programında yine gündem olan açıklamalarda bulundu. Güney, dünya üzerinde sevgilisi olmadığını ancak Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında bir kadınla birlikte olduğunu söyleyerek gündeme bomba gibi düştü. İşte Güney'in konu hakkında söyledikleri:
'DÜNYAYA GÖRE 18-19 YAŞINDA'
"Dünya üzerinde sevgilim yok ama Andromeda Galaksi'de Kepler 32-36 DDGC’de bir hatunla beraberim. Kendisi 900 yaşına kadar yaşayabiliyor ve şu an 100 yaşında çok güzel bir kadın, dünyaya göre 18-19 yaşlarında"
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.