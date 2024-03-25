15 dakika yağan sağanak yağış yolları göle çevirdi

Şehir merkezinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 15 dakika yağan ve doluyla karışık etkili olan yağmur nedeniyle yollar göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı apartmanların bodrum katlarını su bastı. Belediye ekipleri, yağmur sularının tahliyesi için çalışma başlattı.
21:00'A KADAR DEVAM EDECEK
Balıkesir Valiliği’nden yapılan uyarıda vatandaşların yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı duyarlı ve hazırlıklı olunması istendi. Sağanağın saat 21.00'a kadar bölgede etkili olması bekleniyor.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.