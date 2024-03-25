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15 dakika yağan sağanak yağış yolları göle çevirdi

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Balıkesir'de öğle saatlerinde aniden bastıran ve 15 dakika etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle çevirdi.

15 dakika yağan sağanak yağış yolları göle çevirdi mask
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Şehir merkezinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 15 dakika yağan ve doluyla karışık etkili olan yağmur nedeniyle yollar göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı apartmanların bodrum katlarını su bastı. Belediye ekipleri, yağmur sularının tahliyesi için çalışma başlattı.

21:00'A KADAR DEVAM EDECEK

Balıkesir Valiliği’nden yapılan uyarıda vatandaşların yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı duyarlı ve hazırlıklı olunması istendi. Sağanağın saat 21.00'a kadar bölgede etkili olması bekleniyor. 

Kaynak: DHA
# devam, Belediye, çalışma, yağmur, sağanak

25 Mar 2024 - 17:24 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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