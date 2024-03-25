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Maden ocağında kaza! İşçilerin üzerine taş düştü

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Elazığ'ın Palu ilçesinde krom madeni ocağında üzerlerine taş düşen 1’i ağır, 2 işçi yaralandı.

Maden ocağında kaza! İşçilerin üzerine taş düştü mask
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Elazığ'ın Palu ilçesi Kayaönü köyü mevkiinde, Denson Madencilik'e ait krom madeni ocağında bir kaza meydana geldi. Maden ocağında çalışan işçilerin üzerine taş düştü. Olayda M.S.Ö. ile A.D. yaralandı. 

2 İŞÇİ YARALI

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan M.S.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: DHA
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25 Mar 2024 - 17:19 - Asayiş

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