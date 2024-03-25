Maden ocağında kaza! İşçilerin üzerine taş düştü

Elazığ'ın Palu ilçesi Kayaönü köyü mevkiinde, Denson Madencilik'e ait krom madeni ocağında bir kaza meydana geldi. Maden ocağında çalışan işçilerin üzerine taş düştü. Olayda M.S.Ö. ile A.D. yaralandı.
2 İŞÇİ YARALI
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan M.S.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.