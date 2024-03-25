Antalya ve Alanya'da bu markaları alanlar şok oluyor: Paketi açanlar gözlerine inanamıyor

Bolu’daki tesislerinde üretim yapan Erpiliç ve Beypiliç’in, tarihi geçmemiş olmasına rağmen sağlık açısından sorunlu ürünler ürettiği iddia edildi. Tüketiciler, ürünlerde yeşil ve pis kokulu kitlelerle karşılaştıklarını belirtti. Ürünlerin içinde mide ve sinir bulunduğu da tüketicller tarafından söylendi.
KEMİK PARÇASI ÇIKTI
Erpiliç markasına ait şinitzelde üründe ise kemik parçası çıktımasıyla ilgili tüketicilerden şikayetler geldi. Yine aynı markaya ait tavuk ciğerinde ise yeşil bir maddeye rasladığını söyleyen tüketiciler de oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.