Antalya ve Alanya'da bu markaları alanlar şok oluyor: Paketi açanlar gözlerine inanamıyor

Bolu’daki tesislerinde üretim yapan Erpiliç ve Beypiliç’in, tarihi geçmemiş olmasına rağmen sağlık açısından sorunlu ürünler ürettiği iddia edildi. Tüketiciler, ürünlerde yeşil ve pis kokulu kitlelerle karşılaştıklarını belirtti. Ürünlerin içinde mide ve sinir bulunduğu da tüketicller tarafından söylendi.

KEMİK PARÇASI ÇIKTI

Erpiliç markasına ait şinitzelde üründe ise kemik parçası çıktımasıyla ilgili tüketicilerden şikayetler geldi. Yine aynı markaya ait tavuk ciğerinde ise yeşil bir maddeye rasladığını söyleyen tüketiciler de oldu.

Kaynak: Haber Merkezi