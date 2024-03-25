25 Mar 2024 - 16:45- Gündem G:

Antalya ve Alanya'da bu markaları alanlar şok oluyor: Paketi açanlar gözlerine inanamıyor

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Antalya'da faaliyet gösteren ve beyaz et sektöründe önemli bir konuma sahip olan Erpiliç ve Beypiliç firmalarının ürünleri alanlardan şikayet gelmeye başladı. Tüketiciler son kullanma tarihi geçmese üründeki koku ve yeşil kitlerle karşılaştıklarını belirttiler.

Antalya ve Alanya'da bu markaları alanlar şok oluyor: Paketi açanlar gözlerine inanamıyor mask
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Bolu’daki tesislerinde üretim yapan Erpiliç ve Beypiliç’in, tarihi geçmemiş olmasına rağmen sağlık açısından sorunlu ürünler ürettiği iddia edildi. Tüketiciler, ürünlerde yeşil ve pis kokulu kitlelerle karşılaştıklarını belirtti. Ürünlerin içinde mide ve sinir bulunduğu da tüketicller tarafından söylendi.

KEMİK PARÇASI ÇIKTI

Erpiliç markasına ait şinitzelde üründe ise kemik parçası çıktımasıyla ilgili tüketicilerden şikayetler geldi. Yine aynı markaya ait tavuk ciğerinde ise yeşil bir maddeye rasladığını söyleyen tüketiciler de oldu. 

Kaynak: Haber Merkezi
# ilgili, Bir, sağlık

25 Mar 2024 - 16:45 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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