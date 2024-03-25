Kadir İnanır'ın doktorundan son dakika açıklaması: Akşam uyandırmayı planlıyoruz

Sanatçı Kadir İnanır, dün sabah saatlerinde Beykoz'daki evinde rahatsızlandı. İnanır, Jülide Kural'ın çağırdığı ambulansla Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin damarına pıhtı attığı öğrenilen İnanır'ın yoğum bakımdaki tedavisi sürüyor. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam sanatçının son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

'BU AKŞAM SAATLERİNDE UYANDIRILMASINI PLANLIYORUZ'

Prof. Dr. Sağlam, "Kadir Bey ile iyi gelişmeler var .Yoğun bakımızda takip ve tedavisine devam ediyoruz .Dün akşam çekilen MR ve bu sabah çekilen tomografide pıhtı sahasında güzel beslenme var. Bu radyolojik görüntüyü klinik de destekliyor. Kollarını ve bacaklarını oynatmaya başladı. Sesli uyarana cevap veriyor, yutkunma refleksi var. Bu akşam saatlerinde de uyandırılmasını planlıyoruz, yani makineden ayrılmasını planlıyoruz. Şu anda kendi kendine soluyabiliyor" diye konuştu.

'DÜNDEN İTİBAREN GMRÜLEN TABLODA İYİYE GİDİYOR'

Sağ tarafında hem kolunda hem bacağında hareket olduğunu söyleyen Sağlam, "Bunun seviyesine karar verebilmek için tam uyanması gerekiyor. İlk gelişine göre kıyaslamayı o zaman yapabileceğiz. Uyandıktan sonra hatta şu andan itibaren fizik tedavi rehebilitasyonuna da başladık .Bundan sonraki süreçte hala risklerimiz var onu da parantez içinde belirtmemiz lazım. Kanama riskimiz var, tekrar pıhtı atma riski var bunlar olmasın diye gerekli tıbbi tedavileri yapıyoruz; ama dünden itibaren görülen tablo hem klinik olarak hem radyolojik olarak iyiye gidiyor. Girişimsel radyolojinin yaptığı işlem başarılı çok kısa sürede yapıldı.Geldiği andan itibaren girişimsel radyolojik işlem yapıldı ilk 2 saat içerisinde. Bu sonucun başarılı olması için çok önemli bir faktör. Hasar riskini erken müdahale azaltıyor.Kalpte oluşabilecek pıhtılar bu rski her zaman canlı tutuyor. Riskin süresine ve şiddetine dair birşey söyleyemiyoruz; ama kardiyoloji ekibimizde kalp ile ilgili tetkiklerini yaptı onlar da ciddi bir sorun görmediler. İnşallah olmayacak" diye konuştu

Kaynak: DHA