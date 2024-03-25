Alanya'da oynanacak dev maç 15 Nisan'da!

Corendon Alanyaspor'un lider Galatasaray'ı ağırlayacağı Trendyol Süper Lig 32. haftasının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre; Trendyol Süper Lig'de 32. hafta, 12 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Trabzonspor - Sivasspor maçı ile başlayıp, 15 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan Corendon Alanyaspor - Galatasaray mücadelesi ile sona erecek. Oba Stadyumu'nda oynanacak olan dev maçın biletlerinin ise önümüzdeki günlerde satışa sunulacağı öğrenildi. Cemali AYDINOĞLU

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta programı şu şekilde:

12 Nisan Cuma

20.00 Trabzonspor - Sivasspor

13 Nisan Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Konyaspor

16.00 Ankaragücü - Gaziantep FK

19.00 Adana Demirspor - Kayserispor

19.00 Beşiktaş - Samsunspor

14 Nisan Pazar

13.30 Pendikspor - Başakşehir

16.00 Hatayspor - İstanbulspor

16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor

19.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

15 Nisan Pazartesi:

20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray