Alanya'da oynanacak dev maç 15 Nisan'da!

Corendon Alanyaspor'un lider Galatasaray'ı ağırlayacağı Trendyol Süper Lig 32. haftasının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre; Trendyol Süper Lig'de 32. hafta, 12 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Trabzonspor - Sivasspor maçı ile başlayıp, 15 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan Corendon Alanyaspor - Galatasaray mücadelesi ile sona erecek. Oba Stadyumu'nda oynanacak olan dev maçın biletlerinin ise önümüzdeki günlerde satışa sunulacağı öğrenildi. Cemali AYDINOĞLU
Trendyol Süper Lig'de 32. hafta programı şu şekilde:
12 Nisan Cuma
20.00 Trabzonspor - Sivasspor
13 Nisan Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Konyaspor
16.00 Ankaragücü - Gaziantep FK
19.00 Adana Demirspor - Kayserispor
19.00 Beşiktaş - Samsunspor
14 Nisan Pazar
13.30 Pendikspor - Başakşehir
16.00 Hatayspor - İstanbulspor
16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor
19.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe
15 Nisan Pazartesi:
20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.