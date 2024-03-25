25 Mar 2024 - 16:23- Spor G:

Alanya'da oynanacak dev maç 15 Nisan'da!

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçının merakla beklenen tarihi bugün belli oldu.

Alanya'da oynanacak dev maç 15 Nisan'da! mask
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Corendon Alanyaspor'un lider Galatasaray'ı ağırlayacağı Trendyol Süper Lig 32. haftasının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre; Trendyol Süper Lig'de 32. hafta, 12 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Trabzonspor - Sivasspor maçı ile başlayıp, 15 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan Corendon Alanyaspor - Galatasaray mücadelesi ile sona erecek. Oba Stadyumu'nda oynanacak olan dev maçın biletlerinin ise önümüzdeki günlerde satışa sunulacağı öğrenildi. Cemali AYDINOĞLU

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta programı şu şekilde:

12 Nisan Cuma
20.00 Trabzonspor - Sivasspor

13 Nisan Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Konyaspor
16.00 Ankaragücü - Gaziantep FK
19.00 Adana Demirspor - Kayserispor
19.00 Beşiktaş - Samsunspor

14 Nisan Pazar
13.30 Pendikspor - Başakşehir
16.00 Hatayspor - İstanbulspor
16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor
19.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

15 Nisan Pazartesi:
20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray

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25 Mar 2024 - 16:23 - Spor

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