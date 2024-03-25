25 Mar 2024 - 16:18- Gündem G:

Şüpheli ölüm! Ava çıktı, cansız bedeni bulundu

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Şırnak'ta ava çıkan kişi geri dönmedi. Arama çalışmaları sırasında ise cesede ulaşıldı.

Şüpheli ölüm! Ava çıktı, cansız bedeni bulundu mask
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Şırnak'ta 'Ava gidiyorum' diyerek evden çıkıp, bir daha haber alınmayan Recep Özer'in (25) cansız bedeni bulundu.

Güçlükonak ilçesi Damlarca köyünde oturan Recep Özer, 'Ava gidiyorum' diyerek evden çıktı. Özer, geri dönmeyince yakınları jandarmaya haber verdi. Köylülerin de desteğiyle arama çalışması başlatıldı. Özer'in cansız bedeni, gece saatlerinde Yağmurkuyusu köyü kırsalında bulundu. Cenaze otopsi için morga götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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25 Mar 2024 - 16:18 DHA - Gündem

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