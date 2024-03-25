Patika ve Deva Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Sak protokol imzaladı

ENGELLİ bireylerin toplumsal yaşama daha fazla katılabilmesi, yaşam konforlarının artırılabilmesi amacıyla düzenlenen protokol Patika Engelsiz Yaşam Derneği hizmet ofisinde imzalandı. İmza törenine
Deva Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Cem Sak, Deva Partisi Alanya İlçe Başkanı Umut Özkan ve beraberlerindeki heyetin yanısıra dernek başkanı Levent Benal ile yönetim kurulu üyesi Hürses Ceylan katıldı. İmzalanan protokolde şu ifadelere yer verildi: “Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği’nin fiziki ve dijital altyapı eksikliklerinin giderilmesi, lojistik destek verilmesi ve hizmet üretme kapasitesinin arttırılması noktasında gerekli destekler sağlanacak. Stratejik planın yapımında Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği ile ortak çalışma grubu oluşturulacak. Özel gereksinimli öğrenciler, engelli ve dezavantajlı çocuklar ile ilgili yapılacak olan Avrupa Birliği projelerinde Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği ile paydaş olarak hareket edilecek. Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği ile iş birliği içerisinde özel gereksinimli öğrenciler, engelli ve dezavantajlı çocuklar için Rehberlik ve Gelişim Merkezi kurulacak. Engelsiz Yaşam Merkezleri aracılığı ile engelli dostu özel çalışmalar yürütülecek. Tüm tesislerin, kamusal hizmet alanlarının ve sosyal yaşam merkezlerinin engelli dostu dönüşümü sağlayacak.” (Toygar DİM)
ENGELLİ bireylerin toplumsal yaşama daha fazla katılabilmesi, yaşam konforlarının artırılabilmesi amacıyla düzenlenen protokol Patika Engelsiz Yaşam Derneği hizmet ofisinde imzalandı. İmza törenine
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.