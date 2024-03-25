- Gündem

Son Dakika! Adana'da deprem

ABONE OL Google News Sayfamız

AFAD Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son Dakika! Adana'da deprem mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Son dakika haberine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 13.10'da gerçekleşen depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.

Deprem sonrası herhangi olumsuz  bir durum bildirilmediği öğrenildi.
# Bir, Son

25 Mar 2024 - 15:55 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Kış daha sert şekilde dönüyor: Sağanak, kar, fırtına... mask
Kış daha sert şekilde dönüyor: Sağanak, kar, fırtına...
Seçil Erzan davasında ibre geri döndü! Mağdurlara dava açılıyor... İşte yeni gelişmeler... mask
Seçil Erzan davasında ibre geri döndü! Mağdurlara dava açılıyor... İşte yeni gelişmeler...
Adem Murat Yücel’in büyük yürüyüşü başladı mask
Adem Murat Yücel’in büyük yürüyüşü başladı
MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi mask
MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Yücel’in ‘Büyük Yürüyüş’ü bugün mask
Başkan Yücel’in ‘Büyük Yürüyüş’ü bugün
Özçelik: Alanya’da karanlık köşe kalmayacak mask
Özçelik: Alanya’da karanlık köşe kalmayacak
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber