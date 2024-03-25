Son Dakika! Adana'da deprem

Son dakika haberine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 13.10'da gerçekleşen depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.

Deprem sonrası herhangi olumsuz bir durum bildirilmediği öğrenildi.