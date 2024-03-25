Antalya ve Alanya'da 120.000 TL maaş veriyorlar: Çalışacak adam yok

Özellikle Rus-Ukrayna savaşı ile birlikte Antalya ve Alanya'ya akın akın gelen sığınmacılardan dolayı oluşan konut sıkıntısını aşmak için İnşaat sektörünün aralıksız çalışmaları devam ederken yeni bir sorun patlak verdi.

Müteahhitler ve inşaat firmalarının yeni sorunu hem kalifiye hem de vasıfsız çalışacak personel sıkıntısı olmaya başladı.

4 bin TL yevmiye ile çalışacak adam bulamadıklarını aktaran inşaatçılar böyle giderse inşaat sektöründe büyük aksamalar yaşanabileceğini ve inşaat maliyetlerinde büyük artışlar olacağını aktardılar.

GELECEKTE AŞILMASI İMKANSIZ SORUNLAR OLABİLİR

Alanya Müteahhitler Birliği Başkanı Mustafa Küçüker işçi maliyetlerinin şu anda inşaat maliyetlerinden daha fazla olduğunun altını çizdi. Küçüker,” Biz her zaman bunu dile getiriyoruz. Sektörümüzde işçilikle ilgili ciddi bir sıkıntı var. Şu anki üniversitelerde bizim sektörle alakalı mühendislik, mimarlık bölümleri var ama ara eleman dediğimiz elektrikçi, sucu, seramikçi gibi çalışanlar için bölüm yok ve bunların sayısında korkunç derecede bir azalma var. Bu da sektörde olmadık maliyetlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu duruma bir şekilde düzenleme yapılması lazım. Özellikle ailelere bu konunun anlatılması lazım. Meslek liselerinde ve üniversitelerde bu bölümlerin sayıları artırılmalı yoksa gelecekte aşılması imkansız bir sorunla karşı karşıya kalacağız. Şu anda işçi fiyatlarında Avrupa’ya yaklaştık. Eskiden bir işin yüzde 20’si işçilikti yüzde 80’i işti. Şimdi işler tersine döndü” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi