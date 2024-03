Seki'de değişim rüzgarı

'MAAŞA değil hizmete talibim' diyen Seki Mahallesi Muhtar Adayı Durali Kıymaz, 31 Mart yerel seçimi öncesi ev ev gezerek, seçmenlerden değişim ve gelişim adıyla oy istiyor. Seki'nin kaybedecek 20 yılı değil, bir gününün bile kalmadığını ifade eden Kıymaz, "Biz hizmet kaybını önleyeceğiz. Seki'yi yeniden ayağa kaldırmak, hak ettiği hizmetleri almak için mücadele edeceğiz" dedi.

KIYMAZ PROJELERİNİ AÇIKLADI

Göreve seçilmesi halinde Seki'de birlik ve beraberliği yeniden tesis etme sözü veren Kıymaz yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Seki Yaylası'nda içme suyu sorununu çözeceğiz. Seki Yaylası'nda tarımsal sulama suyu projesini hizmete katacağız. Seki Yaylası'ndaki yolları asfaltlayacağız. Seki Yaylası'nın sınırlarını genişletip, evi olmayanlara arsa tahsisi yapılması için çalışma yapacağız. Seki Mahallesi Yukarı Merkez Mevkii'nde üreticilerin kullandığı suyu ucuzlatacağız.

Seki Okulu'nun yeniden düzenlenip, köye kazandırılmasını sağlayacağız.

"VATANDAŞIN HİZMETİNDE OLACAK"

Seki'de çadır, masa ve sandalye sorununu çözeceğiz. Bir minibüs alıp, çay ocağına dönüştürüp, düğünü ve cenazesi olan vatandaşların hizmetine sunacağız. Seki'de otobüs durakları sayısını arttıracağız. Her evin önünde yolu beton ve asfalt ile kaplayacağız. Her yıl Seki'de şenlik yaparak, vatandaşların birlik ve beraberliğini pekiştirmesine öncülük edeceğiz. Seki'de her yıl Ramazan ayında yemek vereceğiz.

"SYEDRA KALESİ'Nİ TURİZME KAZANDIRACAĞIZ"

Seki Muhtarlık ofisini hizmete katacağız. Seki'de insanların çay içmeleri için bir mekan hizmete sunacağız. Adataşı Plajı'na kumsala büfe yapılması için girişimlerde bulunacağız. Seki'de her yıl turistik gezi düzenleyeceğiz. Seki'de ulaşım problemini kökten çözeceğiz. Seki'de kamu kurumları ile sorunu bulunan vatandaşlara öncülük edip, problemlerinin çözümü için katkıda bulunacağız. Seki'ye camii lojmanını kazandıracağız. Seki'ye Halk Ekmek Büfesi konulmasını sağlayacağız. Yaşlılarımızın evde sağlık hizmeti almalarını sağlayacağız. Syedra Kalesi'nin turizme kazandırılmasına öncülük edeceğiz." (Haber MERKEZİ)