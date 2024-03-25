Alanya Belediye Başkan Yardımcısından dolandırıcılık uyarısı: İtibar etmeyin

SOSYAL medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayan Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş, ihtiyaç sahiplerine iftar daveti verileceğini belirterek kendi adına sosyal medya üzerinden para toplandığından haberdar olduğunu ve söz konusu paylaşımları kendisinin yapmadığını söyledi. Akbaş, ‘Aman dikkat!’ başlığı ile yaptığı paylaşımda, “Benim adıma, fakirlere iftar yemeği vermek gibi gerekçelerle bazı kişilerce para istendiğini duydum. Bu ve bunun gibi dolandırıcı kimselere itibar edilmemesini istirham ediyorum. Özellikle son günlerde böyle dolandırıcıların piyasada çok fazla olduğunu da kamuoyuyla paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı. (Fatma VURAL)