Erken emeklilik başvuruları başladı: 1999 – 2019 arası işe giriş yapanlar bugün başvurabilir

Erken emeklilik imkanı arayanlar için müjdeli haber geldi. Belirli meslek grupları, erken emeklilik listesine dahil edildi ve başvurular hızla başladı. 1999’dan 2019’a kadar olan dönemde sigorta girişi yapılmış olan vatandaşlar, erken emeklilikten faydalanabilecekler. Kimlerin erken emeklilikten yararlanabileceği, hangi mesleklerin erken emekli olabileceği ve gerekli şartlar haberimizde detaylıca yer alıyor.

Özellikle ağır işlerde çalışanlar için sağlanan erken emeklilik fırsatı, FHSZ (Fiili Hizmet Süresi Zammı) olarak biliniyor. Bu kapsamda, erken emeklilik sağlayan meslekler arasına yeni eklenenlerle birlikte vatandaşlar, emeklilik başvurularını hızla gerçekleştiriyorlar. Belirli meslek gruplarındaki çalışanların hizmet sürelerine ek olarak gün eklenmesiyle daha erken yaşta emekli olabilmeleri, Fiili Hizmet Süresi Zammı ile mümkün oluyor. Yıpranma payının da dahil edildiği çalışma süreci, erken emeklilik kapılarını açıyor.

45 FARKLI MESLEKTE ERKEN EMEKLİLİK İMKANI

Hangi mesleklerde erken emeklilik imkanının olduğu merak edilirken, liste sürekli güncelleniyor. Meclis’te emeklilik reformu çalışmaları devam ederken, bu meslek gruplarındaki vatandaşlar, daha erken yaşta emekli olmak için başvurularını yapıyorlar. Bu düzenleme, hem kamuda hem de özel sektörde çalışanlar için geçerli.

5 – 8 YIL ARASI ERKEN EMEKLİLİK SÜRESİ

Meslekler için belirlenen erken emeklilik süreleri değişkenlik gösteriyor. Örneğin, genel olarak 5 yıl erken emeklilik söz konusu iken, Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri çalışanlarında bu süre 8 yıla kadar çıkabiliyor. Yeraltında çalışan vatandaşlar için 1800 gün prim yeterli iken, diğer sigortalılarda bu süre 3600 güne çıkıyor.

Erken emeklilik listesine alınmak için özel sektör ve kamu çalışanlarının talepleri değerlendiriliyor. Özellikle ağır işlerde çalışanların erken emeklilik hakkı, fiziksel ve mental sağlık açısından korunması adına önem taşıyor. Örneğin, maden işçileri 5 yıl çalıştıktan sonra hemen erken emeklilik başvurusu yapabilirken, diğer sigortalılar için bu süre 10 yıl olarak belirlenmiş durumda.

“Erken emeklilik hakkı olan meslekler” son zamanlarda en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, asit üretiminde çalışanlar, yer altı işlerinde çalışanlar, MİT personeli, Emniyet görevlileri, demir çelik fabrikaları çalışanları, civa, kurşun ve arsenik işleriyle uğraşanlar, çimento ve cam fabrikaları çalışanları, doğal ve yapay radyoaktif işlerinde çalışanlar, basın çalışanları gibi meslek grupları erken emeklilik hakkından faydalanabiliyorlar. Bu ve benzeri meslek gruplarında çalışanlar, daha erken yaşta emekli olmak için başvurularını hızla gerçekleştirebiliyorlar.