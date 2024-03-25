- Magazin

Aleyna Tilki'den iftar duası: sosyal medyanın diline düştü

ABONE OL Google News Sayfamız

Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye yarışması ile adını duyuran Aleyna Tilki sosyal medyadan yaptığı bir iftar duası paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü.

Aleyna Tilki'den iftar duası: sosyal medyanın diline düştü mask
Aleyna Tilki'den iftar duası: sosyal medyanın diline düştü
Aleyna Tilki'den iftar duası: sosyal medyanın diline düştü
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Survivor, Yemekteyiz, O Ses Türkiye, MasterChef gibi bir çok programın yayıncısı Acun Ilıcalı'nın sanat dünyasına kazandırdığı Aleyna Tilki'den gelen İftar duası paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçirdi.

Son zamanlarda sahneye çıkmasının engellendiğini iddia eden popüler şarkıcı Aleyna Tilki, ramazanın gelmesiyle birlikte sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Tilki, paylaşımında oruç tutmanın kendisini iyi hissettirdiğini dile getirdi.

Aleyna Tilki daha önce sahneye çıkmasının ve bu işten para kazanmasının engellendiğini dile getirmişti. Ancak kendisini korkutmaya çalışanlara karşı cesur duruşunu koruduğunu ifade etmişti.

Ramazan ayında yapılan paylaşımlarıyla dikkat çeken Tilki, bu kez oruç tutmanın kendisine iyi geldiğini belirterek dua etti.

Aleyna Tilki'den iftar duası: sosyal medyanın diline düştü


Paylaşımında, "Canım Allah’ım çok şükür nimetlerin için. Olmayanlara da ver. Yaşam mücadelesi verenlere yardım et. Herkese ruhunun aç, muhtaç olduğu gerçek ihtiyaçları ulaştır. Ve kendine, canlılığa iyice düşmanlaşmış dünya toplumuna akıl fikir farkındalık ver amin." ifadelerine yer veren

Tilki'nin hayranları da paylaşımına "Helal" yorumlarıyla destek verdi.

# Gelen, etti, Bir, Yer, türkiye, destek, Son, Sosyal

25 Mar 2024 - 14:21 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk ödülün sahibi oldu! Gerçekten eline ne kadar para geçecek? mask
Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk ödülün sahibi oldu! Gerçekten eline ne kadar para geçecek?
Eleme adayı olan Aleyna'ya Yunus Emre tesellisi mask
Eleme adayı olan Aleyna'ya Yunus Emre tesellisi
Acun, Turabi'yi neden engelledi: İşte sebebi... mask
Acun, Turabi'yi neden engelledi: İşte sebebi...
Ünlü fenomene sevgili dayağı: Kanlar içindeki halini paylaştı mask
Ünlü fenomene sevgili dayağı: Kanlar içindeki halini paylaştı
Survivor'da korkunç kaza: Poyraz'a tepkiler büyüyor mask
Survivor'da korkunç kaza: Poyraz'a tepkiler büyüyor
Survivor'da Aleyna krizi yuva mı yıkıyor: Yunus Emre'nin eşinden çok ağır tepki! Sildi... mask
Survivor'da Aleyna krizi yuva mı yıkıyor: Yunus Emre'nin eşinden çok ağır tepki! Sildi...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber