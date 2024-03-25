Aleyna Tilki'den iftar duası: sosyal medyanın diline düştü

Survivor, Yemekteyiz, O Ses Türkiye, MasterChef gibi bir çok programın yayıncısı Acun Ilıcalı'nın sanat dünyasına kazandırdığı Aleyna Tilki'den gelen İftar duası paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçirdi.
Son zamanlarda sahneye çıkmasının engellendiğini iddia eden popüler şarkıcı Aleyna Tilki, ramazanın gelmesiyle birlikte sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Tilki, paylaşımında oruç tutmanın kendisini iyi hissettirdiğini dile getirdi.
Aleyna Tilki daha önce sahneye çıkmasının ve bu işten para kazanmasının engellendiğini dile getirmişti. Ancak kendisini korkutmaya çalışanlara karşı cesur duruşunu koruduğunu ifade etmişti.
Ramazan ayında yapılan paylaşımlarıyla dikkat çeken Tilki, bu kez oruç tutmanın kendisine iyi geldiğini belirterek dua etti.
Paylaşımında, "Canım Allah’ım çok şükür nimetlerin için. Olmayanlara da ver. Yaşam mücadelesi verenlere yardım et. Herkese ruhunun aç, muhtaç olduğu gerçek ihtiyaçları ulaştır. Ve kendine, canlılığa iyice düşmanlaşmış dünya toplumuna akıl fikir farkındalık ver amin." ifadelerine yer veren
Tilki'nin hayranları da paylaşımına "Helal" yorumlarıyla destek verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.