Meral Akşener, Mansur Yavaş'ı hedef aldı: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Mansur Yavaş ve etrafındakiler bunu anlayacaktır. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz. Ben de unutmayacağım." dedi.
Afyonkarahisar'da vatandaşlarla sohbet eden Akşener, İYİ Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Alper Yağcı'ya destek istedi. Esnaf ziyareti sonrası partisinin düzenlediği iftar programına katılan Akşener, yaptığı konuşmada, “Diğerleri anlamaz ama Mansur Yavaş ve etrafındakiler bunu anlayacaktır; kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Allah şahit ben de unutmayacağım." şeklinde konuştu.
Kaynak: Aydınlık
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.