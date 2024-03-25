25 Mar 2024 - 14:05- Asayiş G:

Alanya'da küçük çocuk hastanelik oldu!

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Alanya’da açıkta bırakılan ateş düşürücü şuruptan içen 4 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Alanya'da küçük çocuk hastanelik oldu! mask
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Edinilen bilgiye göre olay Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. 4 yaşındaki M.B.T. evinde açıkta bırakılan ateş düşürücü şuruptan fazlasıyla içti. Bir süre sonra rahatsızlanan çocuk, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
# Bir, sonra, çocuk

25 Mar 2024 - 14:05 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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