Alanya'da küçük çocuk hastanelik oldu!

Edinilen bilgiye göre olay Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. 4 yaşındaki M.B.T. evinde açıkta bırakılan ateş düşürücü şuruptan fazlasıyla içti. Bir süre sonra rahatsızlanan çocuk, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.