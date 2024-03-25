Geleneksel Ramazan Meydanı’nda Ali Kınık rüzgarı

RAMAZAN ayı boyunca devam edecek Ramazan Meydanı çeşitli etkinliklerle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Her akşam binlerce Alanyalının buluşma noktası haline gelen Geleneksel Ramazan Meydanı dün akşam da vatandaşlar ve çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Binlerce misafirin ziyaret ettiği meydanda vatandaşlara Alanya Belediyesi İkram Çeşmesi ile Osmanlı şerbeti ikram ediliyor.

MEYDAN ALİ KINIK HAYRANLARIYLA DOLDU TAŞTI

Dün akşam Geleneksel Ramazan Meydanı, Tük müziğinin önemli isimlerinden, bestekar ve halk ozanı Ali Kınık’ı konuk etti. Usta sanatçıyı dinlemeye gelen binlerce Alanyalı, unutulmaz bir gece yaşadı. Kendi kaleme alıp bestelediği eserleri binlerce Alanyalı ile beraber seslendiren Kınık, coşku dolu anlar yaşattı. Ali Kınık konserini izleyenler arasında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Cantürk, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abdülhadi Yüksel, meclis üyeleri ve meclis üyesi adayları da yer aldı. Gecenin sonunda Başkan Yücel, Ali Kınık’a Alanya tablosu hediye etti. (Alanya Belediyesi /BÜLTEN)