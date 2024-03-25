2. el arabadan bile ucuz sıfır elektrikli araba: Fiyatı 220 bin TL düştü

Stellantis’ten Leapmotor’a Büyük Yatırım
Dünya devi otomobil üreticisi Stellantis, Leapmotor’a dev bir yatırım yaparak %20 hisse karşılığında 1.5 milyar euroyu aşkın bir kaynak sağladı. Bu yatırım, Leapmotor T03 modelinin üretimini Polonya’ya taşıyacak. Bu hamle, Türkiye pazarına olumlu yansıyacak ve elektrikli araçların daha erişilebilir hale gelmesine katkı sağlayacak.
Türkiye İçin İyi Haber
Leapmotor T03, Türkiye pazarında Dacia Spring’e ciddi bir rakip olmuştu. Ancak, Çin menşeli olması nedeniyle %40 ek gümrük vergisiyle karşı karşıya kalmıştı. Polonya’da üretilmesi planlanan aracın Türkiye’ye gelmesiyle birlikte bu ek vergiden kurtulacak, böylece fiyatında büyük bir düşüş yaşanacak.
Fiyat ve Menzil
Şu anda 899 bin lira olan Leapmotor T03’ün fiyatı, Polonya üretimine geçilmesiyle birlikte 220 bin TL daha ucuzlayacak ve yaklaşık 681 bin lira seviyesine inecek. Bu fiyatla, 417 km’lik WLTP Şehir İçi Menzili ile elektrikli araç sahibi olmak daha da cazip hale gelecek.
Ne Zaman Türkiye’de?
Leapmotor T03’ün 2025 yılında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor. Bu tarih, elektrikli araç tutkunlarının heyecanla beklediği bir dönemin başlangıcı olacak. Artık elektrikli araç sahibi olmak, daha erişilebilir ve ekonomik hale gelecek.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.