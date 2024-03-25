Alanya’da 52 yaşındaki kadın canına kıydı

Edinilen bilgilere göre, olay Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Eşi ve 17 yaşındaki oğluyla birlikte yaşayan Sehan Kaplan (52) iddiaya göre girdiği bir anlık bunalım sonucunda sekizinci kattaki evlerinin balkonundan attı. Kaplan’ın beton zemine sert bir şekilde düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahaleye rağmen Kaplan hayatını kaybetti. Kaplan’ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı.