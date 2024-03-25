Edinilen bilgilere göre, olay Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Eşi ve 17 yaşındaki oğluyla birlikte yaşayan Sehan Kaplan (52) iddiaya göre girdiği bir anlık bunalım sonucunda sekizinci kattaki evlerinin balkonundan attı. Kaplan’ın beton zemine sert bir şekilde düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahaleye rağmen Kaplan hayatını kaybetti. Kaplan’ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı.
- Asayiş
Alanya’da 52 yaşındaki kadın canına kıydı
Alanya’da iddiaya göre girdiği bir anlık bunalım sonucunda 52 yaşındaki Sehan Kaplan isimli kadın kendini 8. kattaki evinin balkonundan atarak canına kıydı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.