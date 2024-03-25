Mansur Yavaş’tan Osman Özçelik’e destek mesajı

GEÇTİĞİMİZ haftalarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göndermiş olduğu video mesajıyla Cumhuriyet Halk Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik’e seçim yarışında destek vermiş, Alanya seçmeninin oyunu istemişti. Bugün ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir video mesaj gönderdi. Yavaş mesajında “Alanya’ya selam ve sevgilerimi sunuyorum. İnşallah Osman Başkan seçildiğinde Alanya için yapacağı projelerde ihtiyaç duyduğu kadar kendisine destek olacağız” şeklinde açıklamada bulundu.

Video mesajı hakkında değerlendirmesi sorulan Osman Tarık Özçelik “Mansur Yavaş halkımızın gönlünde yer etmiş, adeta sosyal belediyeciliğin, kırsal kalkınmanın kitabını yazmış bir Belediye Başkanımızdır. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Verdiği destek için kendisine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. (CHP/BÜLTEN)