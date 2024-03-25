- Asayiş

Alanya’da korkutan yangın! Ekipler seferber oldu

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Alanya’da apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Alanya’da korkutan yangın! Ekipler seferber oldu
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Yangın Kızlarpınarı Mahallesi bulunan 6 katlı bir apartmanın ikinci katında ki dairede meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
# Bir, acil, Polis

25 Mar 2024 - 12:14 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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