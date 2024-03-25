Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı'ndan iftar

Alanya'daki Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, her yıl olduğu gibi, bu yıl da yeni Alanya sakinlerini iftar için bölgeye özgü "Alanya ev mutfağından" Esma Hanım'ın evine davet etti. İftar yemeğine, birçok farklı ülkeden temsilciler katıldı ve katılımcılara Ramazan ile iftar geleneği hakkında bilgiler sunuldu. Ana menü olarak enginar sunuldu. Ayrıca, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş'ın da bu önemli iftar etkinliğine katıldığı belirtildi.