Alanya'daki Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, her yıl olduğu gibi, bu yıl da yeni Alanya sakinlerini iftar için bölgeye özgü "Alanya ev mutfağından" Esma Hanım'ın evine davet etti. İftar yemeğine, birçok farklı ülkeden temsilciler katıldı ve katılımcılara Ramazan ile iftar geleneği hakkında bilgiler sunuldu. Ana menü olarak enginar sunuldu. Ayrıca, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş'ın da bu önemli iftar etkinliğine katıldığı belirtildi.
Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı'ndan iftar
Alanya'daki Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu bu yıl da yeni Alanya sakinlerini iftarda buluşturdu
25 Mar 2024 - 11:50 - Kültür-Sanat Yazdır
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.