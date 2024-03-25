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Acun ile Turabi arasında ipler gerildi: 'Sanki buranın sahibi gibi konuşuyorsun'

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Survivor All Star'dan ani bir kararla sağlık sorunlarını öne sürerek ayrılan Turabi Çamkıran ve Acun Ilıcalı arasında ipler gerildi.

Acun ile Turabi arasında ipler gerildi: 'Sanki buranın sahibi gibi konuşuyorsun' mask
Acun ile Turabi arasında ipler gerildi: 'Sanki buranın sahibi gibi konuşuyorsun'
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Turabi'nin konseyde adı çıkan ve duelloda kaybeden Bozok hakkındaki sözleri ve Acun Ilıcalı'ya dair ifadeleri "Acun Ilıcalı ve Turabi arasında neler oluyor?" dedirtti.


TURABİ VE ACUN ILICALI ARASINDAKİ GERİLİMİN NEDENİ NE?

Yarışmada kaldığı son haftalarda var ile yok arası bir görüntü çizen ve izleyenleri hayal kırıklığına uğrayan Turabi'den gelen Bozok paylaşımı kafaları karıştırdı.

Turabi paylaşımında; "Bence şimdiden Acun abiyle 2025 sezonu için anlaşmalısın" diye Turabi "Bir adamın ağabeyisinin baş düşmanlarıyla fingirdeşmesine tanık olması, en büyük acılardan biri".

Turabi bir sonraki paylaşımında ise asıl bombayı patlattı:

"Neyse Acun abiyi ara ve anlaşmaya başla. Bir de sor bakalım beni özlemiş mi? Ve şu engelimi de kaldırsın lütfen son konseyden beridir ulaşamıyorum kendisine" ifadelerini kullanınca, Acun'un Turabi'yi engellediği vbe aramalarına çıkmadığı sonucunu çıkaran takipçileri bu gerginliğin nedenini araştırmaya başladı.

ACUN, TURABİYİ NEDEN ENGELLEDİ

Acun Ilıcalı daha önce Turabi'ye sert çıkınca " Survivor'ın eski şampiyonu, Özgür'ün adını yazıp kutuya atmadan önce, "Sürekli bana kızıyorsun, çok kötü azarlıyorsun. Moralim bozuluyor. Sanki buranın sahibi gibi konuşuyorsun" demişti.

# Gelen, Bir, Son, başladı, var, ACUN, Survivor

25 Mar 2024 - 11:38 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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