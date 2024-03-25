Moskova saldırganlarına yapılan muamele sizce doğru mu?

Rusya'nın başkenti Moskova'da Cuma günü Crocus City Hall'daki konser salonuna terör saldırısı düzenlendi. Kanlı katliamı IŞİD üstlenirken, 3'ü çocuk 137 kişinin saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü. Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü. Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

BİR TERÖRİSTİN CİNSEL ORGANINA ELEKTRİK VERİLDİ, DİĞERİNİN KULAĞI KESİLDİ

Kanlı saldırı sonrası teröristlerin yeni görüntüleri dünya çapında büyük yankı uyandırdı.

Saldırı sonrası ilk yakalananlardan biri olan ve 4 Mart tarihinde Türkiye'den Rusya'ya gittiğini ifade eden terörist Şemseddin Farridun'e uygulanan sorgu görüntülerinin çok şiddetli olduğu dikkatlerden kaçmadı. Yeni gelen görüntülerde bir spor salonunda olduğu fark edilen Fariddun'un zeminde yan bir şekilde yattığı görüldü. Pantolonu indirilen ve cinsel organına elektrik kablosu takıldığı anlaşılan Fariddun'un ağzından salyalar aktığı da gözden kaçmadı.

Dün yayınlanan görüntülerde Türkiye'den Rusya'ya gittiğini söyleyen ve Telegram aracılığıyla para karşılığı kanlı saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade eden Fariddun'un mahkemedeki görüntülerde suratının birçok yerinde şişlikler olduğu görüldü.

Farklı bir teröristin ise Rus İstihbarat Servisi tarafından yakalanan diğer bir teröristin ise kulağının kesildiği anlar kayda alındı.

TERÖRİSTLER HAKİM KARŞISINDA

Dört saldırgan dün gece Rusya'da hakim karşısına çıktı. Yaralı teröristler camekanın arkasında basın mensuplarının önüne çıkarılırken teröristlerin davası ertelendi ve saldırganların 2 ay boyunca tutuklu kalacağı belirtilerek saldırganlar cezaevine gönderildi.

Saldırganlar gece saatlerinde Moskova'daki Rusya Soruşturma Komitesi'nin merkez binasına getirildi. Görüntülerde teröristlerin gözleri ve elleri bağlı olduğu görülürken bir süre kafaları duvara dayanacak şekilde eğilerek bekletilmeleri de dikkat çekti.