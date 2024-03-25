Ramazan Bayramı ikramiyesinde son durum! Emekliler e-Devlet’e bakın

E- Devlet üzerindeki “Emekliler İçin Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Zam Sorgulama” ekranına bakan emekliler, beklenen ikramiyenin yanında “ödendi” ibaresiyle karşılaştılar.
Bu durum, henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, teknik bir hata olarak değerlendiriliyor. Zira dağıtım tarihleri henüz gelmemişken, ikramiyelerin ödendiği ibaresinin görülmesi, emekliler arasında endişe ve merak uyandırdı.
2018 yılında belirlenen ve yıllar içinde yüksek enflasyona rağmen artırılmayan bayram ikramiyeleri, bu yıl 3000 TL olarak emeklilere dağıtılacak. İlk ödemelerin 1-9 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Henüz netlik kazanmayan e-Devlet’teki “ödendi” ibaresinin gizemini çözmek için emeklilerin resmi açıklamaları beklemesi gerekecek. Bu süreçte, teknik hataların düzeltilmesi ve ikramiyelerin emeklilere zamanında ulaştırılması için yetkililerin çalışmaları devam ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.