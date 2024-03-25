Devlet kampanyası: 32 Liraya ev satıyorlar! 200 ev hemen hazır bekliyor

Ülkemizde yaşayan milyonlarca kiracının hayali olan projeyi Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletindeki Baltimore şehri yöneticileri yaptı.

Baltimore şehir yönetimi tarafından başlatılan bir projede, terk edilmiş evlerin sadece 1 dolar (32 TL) gibi bir fiyatla şehir sakinlerine sunulmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

ASIL AMAÇ NE?

Gerçekleştirilen bu projeyle, suç oranlarının yüksek olduğu ve boş evlerin fazla olduğu mahallelerin yeniden canlanması amaçlanıyor.

Baltimore'da, bazı mahallelerde terk edilmiş evlerin sayısı artarken, belediye tarafından onaylanan 1 dolarlık ev projesi, şehrin yerel halkına yaklaşık 200 konutu içeren bir fırsat sunuyor. Bu evler, yeniden inşa edilerek ve içlerine yerleşilerek mahallelerin tekrar hayata dönmesine katkı sağlayacak.

ŞEHRİN KORKULAN KISIMLARININ YERLEŞİME KAZANDIRILMASI

Projenin temel hedefi, Baltimore'daki yerel sakinleri düşük maliyetli konut alma konusunda teşvik etmek. Ancak, sivil toplum kuruluşlarının da 3 bin dolara kadar olan fiyatlarla boş evleri satın alabilecekleri belirtiliyor.

Baltimore Belediye Başkanı Brandon Scott, projenin mahallelerin canlanması ve toplum refahının artması açısından önemli bir adım olduğunu vurgularken, bazı belediye meclis üyeleri projeyi eleştirmiş durumda. Baltimore Belediye Meclisi Başkanı Nick Mosby, bu tür bir projenin daha yoksul insanların şehirden uzaklaşmasına neden olabileceği endişesini dile getiriyor.

ÜSTELİK 50 BİN DOLARLIK RESTORASYON HİBESİ DE VAR

Ancak belediye konut yetkilileri, Baltimore yerlilerinin evlere öncelikli erişimlerini sağlamak için 90 günlük bir süre tanındığını belirtiyorlar. Ayrıca, inşaat kredisi için ön onay alan kişilere 50 bin dolarlık restorasyon hibesi sunulması gibi desteklerin de projeyi desteklediği ifade ediliyor.

1970'lerde benzer bir konut projesiyle de adını duyuran Baltimore, şehirdeki tarihi yapıları koruma ve yeniden değerlendirme konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Terk edilmiş evlerin bu şekilde değerlendirilmesiyle, Baltimore şehri, geçmişin izlerini silmek yerine, onları yeniden canlandırarak geleceğe taşıma hedefinde kararlı görünüyor.