Antalya'da korkunç kaza: D-400'de can pazarı! 3 ölü

Edinilen bilgiye göre kaza, Serik ilçesi D 400 karayolu, Belkıs Kavşağı’nda bu gece saat 00.10 sıralarında meydana geldi.
Serik istikametine giden Mehmet Deniz’in kullandığı 07 YEH 18 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı yöne geçip Manavgat istikametine giden Erol Karabulut’un kullandığı 32 AAU 140 plakalı Dacia marka cipe çarptı.
Karabulut’un kullandığı araca ise arkadan gelen F.K.’nin kullandığı 07 L 0080 plakalı Mitsubishi marka kamyonet çarptı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.