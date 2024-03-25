- Asayiş

Antalya'da korkunç kaza: D-400'de can pazarı! 3 ölü

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Antalya, Serik'te yaşanan korkunç kazada araçlar zincirleme birbirine girdi. İlk belirlemelere göre 3 ölü olduğu gelen bilgiler arasında.

Antalya'da korkunç kaza: D-400'de can pazarı! 3 ölü
Antalya'da korkunç kaza: D-400'de can pazarı! 3 ölü
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Edinilen bilgiye göre kaza, Serik ilçesi D 400 karayolu, Belkıs Kavşağı’nda bu gece saat 00.10 sıralarında meydana geldi.

Serik istikametine giden Mehmet Deniz’in kullandığı 07 YEH 18 plakalı Tofaş Şahin marka  otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı yöne geçip Manavgat istikametine giden Erol Karabulut’un kullandığı 32 AAU 140 plakalı Dacia marka cipe çarptı.

Karabulut’un kullandığı araca ise arkadan gelen F.K.’nin kullandığı 07 L 0080 plakalı Mitsubishi marka kamyonet çarptı.

Kaynak: DHA
# şahin, Gelen, Deniz, Serik, Otomobil

25 Mar 2024 - 09:39 DHA Antalya- Asayiş

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