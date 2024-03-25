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Bir deprem daha salladı! AFAD'tan açıklama geldi

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Muğla'da, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bir deprem daha salladı! AFAD'tan açıklama geldi mask
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Muğla'nın Köyceğiz ilçesi olarak açıkladı. Saat 05.04'te meydana gelen depremin, yerin 7.09 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.
# acil, Gelen

25 Mar 2024 - 08:36 DHA Ankara- Gündem

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