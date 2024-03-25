Bir deprem daha salladı! AFAD'tan açıklama geldi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Muğla'nın Köyceğiz ilçesi olarak açıkladı. Saat 05.04'te meydana gelen depremin, yerin 7.09 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.