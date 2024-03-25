25 Mar 2024 - 07:40- Gündem G:

Kadir İnanır'dan bir kötü haber daha! Bakan Koca duyurdu

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Yeşilçam oyuncusu Kadir İnanır'dan kötü bir haber daha geldi. İstanbul Beykoz’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İnanır entübe edildi.

Kadir İnanır'dan bir kötü haber daha! Bakan Koca duyurdu mask
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Kadir İnanır, sabah saatlerinde İstanbul Beykoz’daki ikametinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Dün sabah inme geçiren İnanır, bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilen oyuncu entübe edildi.

Bakan Koca: Entübe edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili son bilgiyi X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:

“Bu (dün) sabah Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine bilinci kapalı olarak getirilen Sn. Kadir İnanır, tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir. Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır.”
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25 Mar 2024 - 07:40 - Gündem

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