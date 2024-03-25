Kadir İnanır'dan bir kötü haber daha! Bakan Koca duyurdu

Kadir İnanır, sabah saatlerinde İstanbul Beykoz’daki ikametinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Dün sabah inme geçiren İnanır, bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilen oyuncu entübe edildi.
Bakan Koca: Entübe edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili son bilgiyi X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:
“Bu (dün) sabah Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine bilinci kapalı olarak getirilen Sn. Kadir İnanır, tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir. Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.