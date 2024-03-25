Uzman isim "Artık zor olacak" diyerek o gruba seslendi: Geç olmadan toplayın!

TGRT Haber'de Gazeteci Cem Küçük'ün canlı programına konuk olan ekonomi editörü Yaprak Hırka Yıldız, altın yatırımcıları için önem taşıyan bir açıklama yaptı.

Altın, uzun zamandır yatırımcılar arasında güvenli liman olarak kabul edilse de son zamanlarda dalgalanmalar gözlemleniyor.

Geçtiğimiz haftalarda ons altın fiyatlarında yaşanan rekor seviyelerdeki yükselişlerin ardından, son zamanlarda düşüşler yaşanmaya başladı.

Bu düşüşlerin, gram altın fiyatlarını da etkilediği gözlemleniyor. Özellikle Türk lirasının dolar ve euro karşısında hızla değer kaybetmesi, birçok yatırımcının altına yönelmesine neden oluyor, bu da altın yatırımcılarını yakından ilgilendiriyor.

TGRT Haber Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız, Gazeteci Cem Küçük’ün yönettiği “Günaydın Türkiye” programında altın piyasasındaki son gelişmelere dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yaprak, altın fiyatlarında yaşanan yükselişin etkisiyle kuyumcularda artık altının bulunamadığını belirterek, "Bu ralli ne kadar devam edecek bilinmez.

Ancak biraz yavaşlama olabilir. FED'in faiz indirimlerine olan piyasa tepkisi çok önceden yaşandı ve o yükseliş gerçekleşti. Kuyumcular, altın bulma konusunda zorlanıyorlar. Bu yükseliş eğilimi, altına olan talebi artırdı" diye konuştu.

Yaprak Hırka Yıldız, kuyumcularda sadece belirli altın çeşitlerinin bulunduğunu vurgulayarak, “Şu anda piyasada sadece 1,5 ve 10 gram altınlar bulunabiliyor.

Bu altınlar, darphaneden çıktığı için güvenilir kabul ediliyorlar. Ancak kesme altına olan talep de arttı. Ancak burada insanların sahte altın endişesi var.

Altının gerçek olup olmadığı konusunda korkuları var” açıklamalarına yer verdi.

Kaynak: Kamu Son Haber