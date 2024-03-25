Elinize bir şans daha gelmeyebilir: EYT için kritik dönemeç! O tarihe dikkat...

SSK veya Bağ-Kur emekliliği için başvuruda bulunan herkesin dikkat etmesi gereken unsurlar bulunuyor. Başvuru aşamasında yapılan hatalar sonucunda kötü sürprizlerle karşılaşılabiliyor.

Emeklilik için hangi tarihleri kontrol etmek önemli? E- devlet üzerinden ''EYT evrak beklemede, dosya kaldırıldı'' gibi mesajlarla karşılaşmamak ve emeklilik sürecini doğru yönetmek isteyenler için önemli detaylar bulunuyor.

Bu nedenle emeklilik başvurusu yapmadan önce prim başlangıç tarihlerinizi kontrol etmek oldukça faydalı olacaktır.

Emeklilik sürecinde yapılan bazı hatalar hayat boyu süren emeğinizi boşa çıkarabilir.

1999'lu yıllarda bir günün bile önemi kaçırılan erken emeklilik hakları için çok büyük olabilir. Bu nedenle çalışma hayatınıza başladığınız anda prim ödemelerinizi düzenli olarak kontrol etmeniz önemlidir.

Özellikle kademeli emeklilik sistemlerinde prim miktarından çok ödenen gün sayısı ve yaş oldukça kritiktir. Bu yüzden geriye dönük olarak ödenen primlere bakılmasında oldukça fayda vardır.

Stajyerlik döneminizdeki işvereninizin 3308 sayılı kanununa göre prim ödeme yükümlülüğü asgari ücretin 2/3'ü oranındadır. Ancak işvereninizin 20 veya daha fazla çalışanı varsa, prim ödemesi asgari ücretin 1/3'ü oranında olmalıdır.

Bu durum hem SGK hem de Bağ-Kur girişinizi etkileyebilir. 3308 sayılı kanun, çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimlerine ilişkin esaslar düzenler. Buna göre, çıraklara hem maaş hem de prim ödenmesi gerekmektedir.

2023 yılında EYT (Erken Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası çıktığında, emeklilik için başvuru yapanların prim günlerinde yapılan hatalar gün yüzüne çıktı. Birçok kişi, çıraklık dönemlerini hesaplasa da sigorta giriş tarihlerini eksik ya da yanlış girerek erken emeklilik haklarını kaybetti.

Uzmanlar, çalışanları düzenli olarak e-devlet üzerinden prim ve ödenen gün sayılarını kontrol etmeleri konusunda üstüne basa basa uyarıyor. Bu kontrollerin düzenli olarak yapılması, emeklilik sürecinde olası sürprizleri önlemeye yardımcı olacağını belirtiyor.

Kaynak: Kamu Son Haber