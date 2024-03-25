- Ekonomi

Otobüs bileti fiyatları uçuştaydı... Tatilcilere nefes aldıran indirim!

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Ramazan Bayramı tatilinin dokuz gün olacağının duyurulması, şehirlerarası otobüs biletlerine olan talebi artırdı. Bu durum, otobüs bilet fiyatlarının yükselmesine sebep oldu. Seçimlerin ardından gelen bu tatil ilanı, otobüs şirketlerinde yoğun bir döneme işaret ediyor.

Otobüs bileti fiyatları uçuştaydı... Tatilcilere nefes aldıran indirim! mask
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Tatil zamanının yaklaşması ve otobüs biletlerine olan talebin artması, bilet fiyatlarında önemli bir artışa yol açtı. Özellikle seçim döneminin ve Ramazan Bayramı'nın getirdiği yoğunluk, otobüs firmalarının indirimli dönemleri sonlandırmasına ve fiyatları artırmasına neden oldu. Daha önce kampanyalı dönemlerde 700 TL'ye satılan biletler, bayram öncesi dönemde 1400 TL'ye kadar yükselecek.

Seçimler için memleketlerine gitmek isteyenler ve bayram tatili için rezervasyon yaptıranlar, otogarlarda yoğunluğun artmasına sebep oluyor. Her bayram arefesinde olduğu gibi, bu yıl da otobüs firmaları, bayram ve seçim dönemlerinin çakışması sonucu oluşan talebi değerlendirerek, bilet fiyatlarına yüzde 100'e varan oranlarda zam yapmayı planlıyor.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, "Rekabet fiyatları yüzde 100 gibi gözüküyor ama öyle değil. İzmir'in normal fiyatı 850 TL, şu anda 650 TL uygulanıyor, bayramda 1050 TL'ye kadar çıkıyor." dedi. Örneğin Trabzon biletlerinde Ulaştırma Bakanlığı'na bildirilen fiyatın 1100 TL olmasına karşın şuan 700 TL'ye bilet kesildiğini söyleyen Yıldırım, "Bayramda 1400 TL olarak uygulanacak. Dolayısıyla 300 TL zam yaptığınızda ne oluyor, yüzde 100'e denk geliyor. Kış aylarında firmalarımız rekabetten dolayı yüzde 30'a yakın bir indirim yapmışlardı" diye fiyatlardaki değişimi açıkladı.

Kaynak: Kamu Son Haber

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25 Mar 2024 - 05:55 - Ekonomi

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