25 Mar 2024 - 05:46- Spor G:

Oba'da dostluk kazandı 2-2

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Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada Curaçao Milli Takımı'nı konuk eden Corendon Alanyaspor, iki kez geriye düştüğü maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı

Oba'da dostluk kazandı 2-2 mask
Oba'da dostluk kazandı 2-2
Oba'da dostluk kazandı 2-2
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CORENDON Alanyaspor, hazırlık maçında ağırladığı Curaçao Milli Takımı ile 2-2 berabere kaldı. Oba Stadyumu'nda oynanan özel maçta başlama vuruşunu Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer yaparken, Başkan Çavuşoğlu maç öncesinde Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Curaçao Milli Takımının Hollandalı çalıştırıcısı Dirk Advocaat ile Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer'e isimlerinin yazılı olduğu 07 yazılı Corendon Alanyaspor forması hediye etti.

ŞİMŞEK GERİDEN GELDİ


Corendon Alanyaspor maça, Yavuz Aygün, Lima, Fatih Aksoy, Yunus Bahadır, Novais, Janvier, Sisto, Eduardo, Yusuf Özdemir, Anderson ve Mert Yusuf Torlak ilk 11'i ile başladı. Konuk ekip Curaçao, 30. dakikada Margaritha ile 1-0 öne geçti. Alanyaspor bu gole 40. dakikada Anderson'la cevap vererek skoru 1-1'e getirdi. Curaçao Milli Takımı, 53. dakikada bu sefer Bacuna'nın attığı golle yeniden öne geçerek 2-1'i yakaladı. Maçta son sözü ise Sisto söyledi. Gelişen Alanyaspor atağında bulduğu fırsatı değerlendiren Sisto, 76. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi ve maçın sonucunu tayin etti. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ

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25 Mar 2024 - 05:46 - Spor

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