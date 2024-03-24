- Ekonomi

Halk Bankası'ndan kiracılara büyük fırsat: 2 milyon 100 bin TL’lik konut kredisi!

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Kamu bankalarından Halkbank, güncel kampanyalarının yanı sıra verdiği kredi miktarları ile de dikkat çekmeye devam ediyor.

Halk Bankası'ndan kiracılara büyük fırsat: 2 milyon 100 bin TL’lik konut kredisi! mask
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Halkbank, hesaplı evim konut kredisi veriyor. Aylık taksit miktarı ve kredi detayları belli oldu.

Artan kira ve enflasyon oranlarıyla birlikte ev alma talepleri artış gösteriyor. Halkbank, hesaplı evim konut kredisi için özel bir kampanya başlattı. Aylık taksit miktarı ve faiz oranı açıklandı.

Halkbank’tan Duyuru!

Halk Bankası'ndan kiracılara büyük fırsat: 2 milyon 100 bin TL’lik konut kredisi!

Konut kredisi kullanmak isteyenlere özel avantajlar sunan Halkbank, “Size özel avantajlı faiz oranları sunan konut kredimiz ile taksit ödemelerinizi isterseniz aylık eşit taksitlerle, isterseniz kendi belirleyeceğiniz tutarlarla yapabilirsiniz” açıklamasını yaptı.

Halkbank, 2 milyon 100 bin TL konut kredisi için vadenin 120 ay olduğunu duyurdu. Aylık faiz oranı yüzde 3,89 olarak uygulanacak. 10 bin 500 TL tahsis ücreti alınacak olan kredi için aylık taksit miktarı 82.536,82 TL olarak belirlendi. Ayrıca, 12.560 TL masraf ödemesi yapılacak ve yıllık maliyet miktarı yüzde 58,9115 olarak hesaplandı.
# Bir, yüzde, açıklandı

24 Mar 2024 - 22:06 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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