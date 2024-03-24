Seçil Erzan davasında ibre geri döndü! Mağdurlara dava açılıyor... İşte yeni gelişmeler...

Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan gibi ünlü futbolcuların da aralarında bulunduğu 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan, Semih Kaya dahil beş kişi hakkında 'tefecilik' yaptıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Seçil Erzan’ın, “Benden fazla para alan isimlerin başında Semih geliyor” dediği Kaya’ya yönelik suçlamalardan biri de ‘tefecilik’ oldu. Erzan, kolundaki saati dahi zorla çıkarttıran kuzeninin eşine de ‘yağma’ suçlamasında bulundu.

Erzan, Galatasaray’ın eski futbolcusu Semih Kaya ile menajer Fırat Özdemir hakkında 'tefecilik' ve 'tehdit' suçlarından şikayetçi oldu. Kaya ve Özdemir’in kendisini tehdit ettiğini ifadesinde de anlatan Erzan, son açıkladığı listede bu iki ismin, fazla para alan kişilerin başında yer aldığını söyledi.

'FAZLA PARA ALDILAR'

Erzan, Semih Kaya’nın 4 milyon 275 bin, Fırat Özdemir’in ise 2 milyon 420 bin dolar parayı fazla aldığını kaydetti. Erzan, Kaya’nın kendisinden aldığı fazla para ile Bodrum’da villa aldığını açıklamıştı.

Seçil Erzan’ın, haklarında şikâyetçi olduğu diğer isimlerden 2’si ise kuzeni Tanın Yılmaz ile iş kadını eşi Merve Özer Yılmaz oldu. Erzan’ın, bu kişilere yönelik suçlaması ile ‘Yağma, hakaret ve tehdit” oldu. Erzan ile Özer çifti arasında geçen ve dosyaya da yansıyan bir dizi yazışmada, ikilinin Erzan’a yönelik bir dizi hakarette bulunduğu anlaşılıyordu. Seçil Erzan’a, müdürü olduğu banka şubesinde saldıran Merve Özer Yılmaz, Erzan’ın kolundaki Rolex marka saati de zorla çıkartmıştı.

EVİNİ İCRAYA KOYDU

Edirne Barosu’na üye avukat Türkay Gümülcineli de, Seçil Erzan’ın, hakkında suç duyurusunda bulunduğu bir diğer isim oldu.

Ezine Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, bu kişiye yönelik suçlamalar arasında “Tehdit, hakaret ve tefecilik” suçlamaları yer aldı. Av. Türkay Gümülcineli, Erzan’ın ailesi için yaptırdığı Bozcaada’daki lüks evi icradan satışa çıkaran isim aynı zamanda. Anılan ev için 18,3 milyon TL belirlendi. Erzan’ın avukatları ise, Erzan’ın bu kişiye bir borcunun olmadığını bir dizi usulsüz işlemin yapıldığını kaydederek satışın iptali için dava açtı.

Kaynak: Karar