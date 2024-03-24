Beklenen oldu! Türkiye'de altın karaborsaya düştü

Türkiye, son dönemlerde artan altın talebi ve ithalatına getirilen kota ile gündemde. Hükümetin cari açığı kontrol altına almak amacıyla altın ithalatına getirdiği kotalar, iç piyasada altın fiyatlarını yurt dışındakilerin üzerine taşıdı. Bu durum, hem kaçak altın girişini artırdı hem de yolcu beraberinde altın getirme eğilimini güçlendirdi.

ALTINA HÜCUM DEVAM EDİYOR: FİYATLAR REKOR SEVİYEDE

10 Haber'de yer alan habere göre, Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de güvenli liman olarak görülen altına talep devam ediyor. Ancak Türkiye'de yaşanan özel bir durum, altın fiyatlarının uluslararası piyasaya göre daha yüksek seviyelere çıkmasına neden oluyor. Hükümetin altın ithalatına getirdiği kota, fiyatların yüzde 7 kadar artış göstermesine yol açtı.

KAÇAK ALTIN TİCARETİ PATLAMA YAPTI

Altın ithalatına getirilen kotalar ve artan talep, Türkiye'de bir karaborsa oluşmasına neden oldu. Ticaret Bakanlığı, bu yılın başlarında sınır kapılarından yaklaşık 350 kilo kaçak altın ele geçirildiğini açıkladı. Fiyat farkı nedeniyle, yurt dışından gelenlerin yanlarında değeri 15 bin dolara kadar olan altını beyan etmeden getirmesi ve yüksek karla satması, kaçakçılığı daha cazip hale getiriyor.

ALTIN ARZI KISITLI, TALEP YÜKSEK

Türkiye'de faiz oranlarının düşük olması ve döviz alımına getirilen kısıtlamalar, vatandaşların ve şirketlerin altına yönelmesine neden oldu. Altın talebinin artmasıyla cari açık da büyüdü. Hükümetin geçen yıl ağustos ayında altın ithalatına getirdiği kota, talebi daha da artırdı ve piyasada bir karaborsa oluşmasına neden oldu.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ: KOTA GEÇİCİ OLARAK KALDIRILMALI

Sektör temsilcileri, altın ithalatındaki kotaların piyasayı olumsuz etkilediğini ve kaçak altın ticaretinin artmasına neden olduğunu belirtiyor. Temsilciler, mevcut durumun sektöre zarar verdiğini ve geçici olarak da olsa kotanın kaldırılması gerektiğini savunuyor. Aksi halde, Türkiye'nin altın piyasasındaki mevcut dengesizliklerin daha da artabileceği uyarısında bulunuyorlar.

Kaynak: Karar