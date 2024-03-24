24 Mar 2024 - 20:47- Ekonomi G:

Bankada milyonluk skandal! Kiralık kasadaki her şeyini kaybetti

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Hatay'da 6 Şubat depremlerinde sevdiklerini, ailesini, evini ve şirketinin değerli verilerini kaybeden girişimci O.E. bir de bankanın ihmalleri nedeniyle büyük bir maddi zarar yaşadığını iddia etti.

Bankada milyonluk skandal! Kiralık kasadaki her şeyini kaybetti mask
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O.E.'nin iddiasına göre, depremden sonra Hatay'da bankanın kiralık kasasında meydana gelen su baskınları sonucunda dijital veri kaybı yaşadı. O.E., 11adet Bitcoin'in de dahil olduğu dijital varlıklarını kurtaramadığını ve bankanın ihmalleri nedeniyle ciddi bir borç yükü altına girdiğini iddia etti. O.E. "Tohum döneminde şirketimiz 2 milyon değer gördü. Yatırımcılar ile de anlaşmamız bu noktadaydı. Anneme ait 11 bitcoin söz konusu. Biz arabuluculukta tüm zararlarımız gitsin gibi bir mücadelede değiliz. Biz şu an zararın 4'te biri gibi bir tutara da razı gelebiliriz. Bizim amacımız bir an evvel projeyi aktif hale getirebilmek." ifadelerini kullandı.

'BANKA DİJİTAL VARLIKLARIMI KORUYAMADI'

O.E. depremden sonra su baskınları nedeniyle bankanın kasasını koruyamadığını ve dijital varlıklarının oksidayona uğramasına neden olduğunu savundu.

Banka tarafından kasaya erişiminin geciktirildiğini ve veri kurtarma şansının elinden alındığını iddia eden girişimci O.E. yaşadığı maddi zararı tanzim etmesi için bankaya dava açtığını 27 Mart'ta uzlaşma toplantısı gerçekleşeceğini belirtti.

Projesini Türkiye'de hayata geçirmek istediğini ve yatırımcı ararken zorluklarla karşılaştığını ifade eden O.E. Büyük İstanbul Depremi'ne benzer risklerin önüne geçilmesi için bankacılık eylem planlarının gözden geçirilmesi gerektiğini de vurguladı.

Bankadan ise iddialara henüz cevap gelmedi. Öte yandan, O.E.'nin yaşadığı olay, bankaların kiralık kasalarında tutulan değerli varlıkların güvenliğine dair endişeleri artırıyor.

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24 Mar 2024 - 20:47 - Ekonomi

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