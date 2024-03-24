Kocasını başka kadınla yakalayan kadın kafeyi savaş alanına çevirdi

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde eşinin iftardan sonra bir mekanda okey oynamaya gitmesiyle onu takip eden bir kadının geçirdiği sinir krizi yer aldı.
Kocasını okey masasında başka kadınlarla otururken yakalayan eş duruma öfkelendi.
Eşinden arabanın anahtarını isteyen kadın aldatıldığını düşünerek masanın üzerindeki bardakları yere atarak kırmaya başladı.
O anlarda çevresindekilere küfür eden kadın tehditler savurmaya devam etti. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülere yorum yağdı.
Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Kesin aldatmıştı" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bari biraz dinleseydin" yorumunu ekledi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.