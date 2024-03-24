- Magazin

Eleme adayı olan Aleyna'ya Yunus Emre tesellisi

ABONE OL Google News Sayfamız

Survivor All Star eleme potasına giren ilk aday geçtiğimiz hafta geçirdiği sinir kriziyle gündeme gelen Aleyna oldu. Aleyna'nın mutlu halleri Acun Ilıcalı'yı şaşırtırken Yunus Emre'nin dalga geçmesi de gözlerden kaçmadı.

Eleme adayı olan Aleyna'ya Yunus Emre tesellisi mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Survivor'da haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda konsey toplandı. Yapılan oylama sonucu Aleyna 5 oy, Nefise 1 oy, Merve 1 oy aldı. Böylece haftanın 1. eleme adayı Aleyna olarak belirlendi.

Eleme adayı olan Aleyna'ya Yunus Emre tesellisi


Aleyna Kalaycıoğlu'nun eleme adayı olduğunu duyduğunda gülmesi ve mutlu görüntüsü Acun Ilıcalı'yı da şaşırttı. Acun Ilıcalı "İlk defa bu kadar mutlu aday görüyorum" dedi.

Aleyna'yı yazan Yunus Emre'nin ise yarışmacıyla "Çipet pet" diyerek dalga geçmesi gözlerden kaçmadı. Yunus Emre Aleyna konuşurken omzuna dokunarak kuş taklidi yapmaya devam edince "Arkadan sürekli kuş taklidi yapıyor gülesim geldi" dedi.

Aleyna "Stres yapmaktan sıkıldım, Allah'ın bana verdiklerini kabul edip devam ediyorum o yüzden arkadaş espri yapıyor arkadan" ifadelerini kullandı.

Aleyna'yı yazan Yunus Emre ise "Çıkartacağız onu potadan Acun abi rahat olsun" diyerek arkadaşının omzuna dokundu.

Bu hafta kadınlar potasında eşleşmeler yapıldıktan sonra yarışmacılar düelloda adada kalma mücadelesi verecek.
# ACUN, devam, sonra, Survivor, yunus emre, Aleyna, Yunus

24 Mar 2024 - 19:45 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Kızılcık Şerbeti'nde öpüşme krizi: Fatih ve Doğa'nın ilişkisi... mask
Kızılcık Şerbeti'nde öpüşme krizi: Fatih ve Doğa'nın ilişkisi...
Son dakika! Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı mask
Son dakika! Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
Survivor'da büyük olay: Eşi, Yunus Emre'yi tek kalemde sildi mask
Survivor'da büyük olay: Eşi, Yunus Emre'yi tek kalemde sildi
Gönül Yazar'dan gönüllere su serpen açıklama: Merak etmeyin gayet iyiyim mask
Gönül Yazar'dan gönüllere su serpen açıklama: Merak etmeyin gayet iyiyim
Yargı'nın oyuncusu Naşit Özcan boşandı! mask
Yargı'nın oyuncusu Naşit Özcan boşandı!
Yasmin Erbil'den babası Mehmet Ali Erbil'e flaş Yiğit yanıtı! 'Beni gıcık etmeye çalışıyor' mask
Yasmin Erbil'den babası Mehmet Ali Erbil'e flaş Yiğit yanıtı! 'Beni gıcık etmeye çalışıyor'
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber