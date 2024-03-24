Acun, Turabi'yi neden engelledi: İşte sebebi...

Survivor’da daha önce iki kez şampiyon olan ve yaşadığı sakatlık sonucu yarışmadan erken ayrılmak zorunda kalan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yarışmadan elenmeden önce adada birlikte vakit geçirdiği ve iyi anlaştığı arkadaşı Bozok’un elenmesinin ardından paylaşım yapan Turabi, arkadaşı Bozok'a 'düşmanlarıyla birlik olduğu için' sitem etti.

Turabi, son konseyden beri Acun Ilıcalı’ya ulaşamadığını söyleyerek Ilıcalı'dan engelini kaldırması için yardım istedi.

İddialara göre, bu sezon için anlaşma yapan ikilinin arası Turabi'nin erken bırakmak istemesi ile açıldı.

Acun Ilıcalı ise konu ile ilgili henüz açıklama yapmadı.