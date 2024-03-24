24 Mar 2024 - 19:28- Magazin G:

Acun, Turabi'yi neden engelledi: İşte sebebi...

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Survivor All Star 2024'ün iddialı yarışmacılarından ve sakatlığı sebebiyle diskalifiye olan Turabi Çamkıran, Acun Ilıcalı’nın kendisini engellediğini duyurdu.

Acun, Turabi'yi neden engelledi: İşte sebebi... mask
Acun, Turabi'yi neden engelledi: İşte sebebi...
Acun, Turabi'yi neden engelledi: İşte sebebi...
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Survivor’da daha önce iki kez şampiyon olan ve yaşadığı sakatlık sonucu yarışmadan erken ayrılmak zorunda kalan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yarışmadan elenmeden önce adada birlikte vakit geçirdiği ve iyi anlaştığı arkadaşı Bozok’un elenmesinin ardından paylaşım yapan Turabi, arkadaşı Bozok'a 'düşmanlarıyla birlik olduğu için' sitem etti.

Acun, Turabi'yi neden engelledi: İşte sebebi...

Turabi, son konseyden beri Acun Ilıcalı’ya ulaşamadığını söyleyerek Ilıcalı'dan engelini kaldırması için yardım istedi.

Acun, Turabi'yi neden engelledi: İşte sebebi...

İddialara göre, bu sezon için anlaşma yapan ikilinin arası Turabi'nin erken bırakmak istemesi ile açıldı.

Acun Ilıcalı ise konu ile ilgili henüz açıklama yapmadı.

Acun, Turabi'yi neden engelledi: İşte sebebi...
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24 Mar 2024 - 19:28 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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