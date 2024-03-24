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Survivor'da korkunç kaza: Poyraz'a tepkiler büyüyor

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Dünyanın en zor yarışması olarak lanse edilen Survivor’da zamana ve rakibine karşı mücadele eden yarışmacılar zaman zaman zor anlar yaşıyor. Yarışmanın son bölümünde Batuhan kafasını engele çarptı. Takım arkadaşları koşup yanına giderken Poyraz'ın yerinden kalkmaması tepki topladı.

Survivor'da korkunç kaza: Poyraz'a tepkiler büyüyor mask
Survivor'da korkunç kaza: Poyraz'a tepkiler büyüyor
Survivor'da korkunç kaza: Poyraz'a tepkiler büyüyor
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Survivor All Star 2024 oldukça çekişmeli geçiyor. Yarışmada neredeyse tansiyon hiç düşmüyor.

Son olarak yayınlanan bölümüne Batuhan'ın talihsiz kazası damga vurdu. Özgür'le birlikte oyuna çıkan Batuhan engele boynunu çarptı.

"Yine kafamı vurdum" diyen Batuhan, "Çok kötü vurdum, Kulaklarım çınlıyor" ifadelerini kullandı.

YERİNDEN KALKMADI
Takım arkadaşları koşarak Batuhan'ın yanına gitti ama Poyraz'ın hiç yerinden kalkmaması tepki topladı.

Sosyal medyada "Poyraz, bu kadar mı ya...","Poyraz senin şampiyon olamamanı ben şimdi daha iyi anlıyorum", "Poyraz sevmeyenler butonu","Poyraz 3 aydır oradasın ilk beşe bile giremiyorsun neyin havası bu" gibi yorumlar geldi.
# Sosyal, Son, Survivor

24 Mar 2024 - 17:41 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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