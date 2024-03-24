Survivor'da korkunç kaza: Poyraz'a tepkiler büyüyor

Survivor All Star 2024 oldukça çekişmeli geçiyor. Yarışmada neredeyse tansiyon hiç düşmüyor.
Son olarak yayınlanan bölümüne Batuhan'ın talihsiz kazası damga vurdu. Özgür'le birlikte oyuna çıkan Batuhan engele boynunu çarptı.
"Yine kafamı vurdum" diyen Batuhan, "Çok kötü vurdum, Kulaklarım çınlıyor" ifadelerini kullandı.
YERİNDEN KALKMADI
Takım arkadaşları koşarak Batuhan'ın yanına gitti ama Poyraz'ın hiç yerinden kalkmaması tepki topladı.
Sosyal medyada "Poyraz, bu kadar mı ya...","Poyraz senin şampiyon olamamanı ben şimdi daha iyi anlıyorum", "Poyraz sevmeyenler butonu","Poyraz 3 aydır oradasın ilk beşe bile giremiyorsun neyin havası bu" gibi yorumlar geldi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.