Karaoğlu, Rusya’daki terör saldırısını lanetledi

GERÇEKLEŞTİRİLEN terör saldırısında 100’ü aşkın Rusya Federasyonu vatandaşı hayatını kaybetti. Tüm dünyayı derinden etkileyen terör saldırısı Alanya’dan da üzüntü ile takip edildi. Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, yaptığı açıklamada terör saldırısını lanetledi. Karaoğlu, “Maalesef böyle bir terör olayı tüm dünyaya damgasını vurdu. Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı olarak Alanya’daki ve bütün dünyadaki Rus ve Rus dili konuşan arkadaşlarımıza taziyelerimi iletiyorum. Ayrıca Türk milleti olarak terörü kınıyoruz, lanetliyoruz. Bu kesinlikle kabul görmeyen bir olaydır. Olayı öğrenir öğrenmez Alanya’da yaşayan yeni Alanyalı Ruslarla irtibata geçtik, maalesef hepsi üzgün. Hepsinin acılarını paylaşıyoruz” dedi. (RAMAZAN ÖZDEMİR)
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.