Karaoğlu, Rusya’daki terör saldırısını lanetledi

GERÇEKLEŞTİRİLEN terör saldırısında 100’ü aşkın Rusya Federasyonu vatandaşı hayatını kaybetti. Tüm dünyayı derinden etkileyen terör saldırısı Alanya’dan da üzüntü ile takip edildi. Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, yaptığı açıklamada terör saldırısını lanetledi. Karaoğlu, “Maalesef böyle bir terör olayı tüm dünyaya damgasını vurdu. Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı olarak Alanya’daki ve bütün dünyadaki Rus ve Rus dili konuşan arkadaşlarımıza taziyelerimi iletiyorum. Ayrıca Türk milleti olarak terörü kınıyoruz, lanetliyoruz. Bu kesinlikle kabul görmeyen bir olaydır. Olayı öğrenir öğrenmez Alanya’da yaşayan yeni Alanyalı Ruslarla irtibata geçtik, maalesef hepsi üzgün. Hepsinin acılarını paylaşıyoruz” dedi. (RAMAZAN ÖZDEMİR)

Kaynak: Haber Merkezi