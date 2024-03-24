Kadir İnanır yoğun bakıma alındı

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sabah saatlerinde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Yoğun bakıma alınıp entübe edilen İnanır'ın son durumu hakkında şunları şöyledi:

"Bu sabah Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine bilinci kapalı olarak getirilen Sn. Kadir İnanır, tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir. Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır. Değerli sanatçımızın ailesine, tüm sevenlerine bu üzücü olay sebebiyle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Kaynak: Haber Merkezi