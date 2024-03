Adem Murat Yücel’den ‘Büyük Yürüyüş’

CUMHUR İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel; 2014 ve 2019 yıllarında Alanya Belediye Başkanlığı seçim zaferlerinden önce gerçekleştirdiği; muhteşem bir coşku ve on binlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleştirilen Büyük Yürüyüşü, bugün de gerçekleştirdi. Büyük Yürüyüş; ‘Alanya Geleceğine Yürüyor’ sloganı ile saat 14.30’da Damlataş 100. Yıl Atatürk Parkı önünden başlayarak İskele Şelale önünde gerçekleşen miting ile sona erdi. Yürüyüşe binlerce Alanya halkı katıldı. Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, şelale önündeki alanda toplanan kalabalığa hitap etti. Yücel konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

Bugün çok muhteşemsin Alanya. Hepiniz çok güzelsiniz. Sizleri çok seviyorum. Sayın İl Başkanlarım,Sayın Milletvekilim,Sayın MYK üyelerim, Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş ülkücü kardeşlerim, Memleket sevdalısı AK Partili kardeşlerim,Cumhur İttifakının çok değerli paydaşları, Farklı siyasi görüşlerde olsa da Alanya’ya hizmet noktasında yan yana yürüdüğümüz gönül dostlarım,Kıymetli Alanyalılar, Sevgili yol arkadaşlarım, Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Gönülleri birleşenler! Selam sizlere! Uzaklarda dertleşenler! Selam sizlere! Selam size! Üstünüzde bütün bakışlar, Bir gün olur tarih sizi elbet alkışlar! Ben de sizleri yürekten alkışlıyorum.

Alanya’ya, memleketime hizmet yolculuğumda hiçbir zaman beni yalnız bırakmadınız. Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Hepinizden Allah razı olsun.

Sizlerle, 2014 ve 2019 seçimlerinde bugünkü gibi yanyana yürüdük. Bugüne kadar girdiğim tüm seçimlerde sizin güçlü desteğinizi hep yanımda hissettim. Siz, sevginizle, desteğinizle beni Büyük Alanya’nın başkanlığına taşıdınız. İnşallah bu adımların sonu yine zafer olacak. 31 Mart’ta inşallah yine büyük bir oy farkı ile seçimlerin galibi biz olacağız.

Şimdiden Zaferimiz kutlu olsun.

Kıymetli hemşehrilerim,

Sizler bana ve ekibime güvendiniz, biz de sizleri mahcup etmedik, güveninizi boşa çıkarmadık. Alanyamızı sayısız hizmet ve eserlerle donattık.

Dünyanın tanıdığı turizm cenneti Alanyamızın marka değerini yükseltecek projeleri hayata geçirdik. Teleferikten, Alaiye Su’ya, Güneş Enerji Santralinden Asfalt ve Beton Fabrikalarına, Kültür Merkezlerinden Macera Parkına, Belediye Hizmet Binasından, Kapalı Spor Salonlarına, Etüt merkezlerinden kreşlere, sosyal alanlardan meydanlara kadar tek tek sayamayacağım bir çok hizmeti Alanya halkının hizmetine sunduk.

Bir ilçe belediyesinin bütçesiyle, Büyükşehir Belediyelerinin yaptığı hizmetlerden daha çok hizmet ürettik.

Üreterek tasarruf eden bir belediye olduk. Alanya Belediyesi’nin bir kuruşunu boşa harcamadık. Kendimizi değil, Alanya Belediyesini zenginleştirdik. Belediye mülklerini satmadık, aksine 10 yılda belediyeye 700 yeni mülk kazandırdık.

Bunun yanında belediyemiz öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle 10 okulu eğitim öğretime kazandırdık. 11. Okulumuzun temelini attık. 8. Sağlık ocağımızı ve birçok camiyi hizmete açtık.

Alanya Belediyesi’nin gücüne güç kattık. Dönemimizde 260’dan fazla araç ve iş makinesini belediyemiz bünyesine kattık. Şu an 603 araç ve iş makinesiyle Alanya Belediyesi olarak Antalya’nın en güçlü araç filosuna sahip belediyesiyiz.

Hayırseverlerle yaptığımız hizmetler üzerinden bizi eleştirenler, töhmet altında bırakmak isteyenler var. Biz, kendimize kazandırmadık, Alanya’ya kazandırdık.

Bizim yaptığımız okullar, sağlık ocakları, camiler, aldığımız araçlar bizim değil Alanya halkınındır, bu eserler yıllarca Alanyamıza hizmet verecektir.

Dedikoduyla, iftirayla, algıyla seçim kazanmaya çalışanlar ve onların çirkin siyaset anlayışı 31 Mart Seçimlerinde yok olup gidecektir.

Bazıları da, her konuşmasında belediyenin gelir-gider tablosunu belediye binasına asacağım diyerek, bizi ve çalışanlarımızı itham etmeye çalışıyor. Belediyenin gelir gider bütçesi gizli mi ki asacaksınız? Faaliyet raporlarında var, wep sitemizde var. Bütçe ve denetim komisyonlarında her partiden üye var. Yıl da iki üç kez de sayıştay tarafından denetleniyoruz. Biz bu kadar şeffaf ve açık iken,

Bunlar iyi niyetli söylemler değil.

Şehrine yabancı olanlar, vatandaşı tanımayanlar belediyecilik anlayışına ve yönetim şekline de ne kadar yabancı olduklarını gösteriyorlar. Biz anlıyoruz ki; şimdiye kadar kendi konfor alanlarından çıkmayanlar, sokağı, çarşıyı bilmeyenler duyduklarıyla siyaset yapıyorlar.

Dünya kenti Alanya’yı, 30-40 yıl öncesinin kasaba siyasetiyle, kulaktan dolma bilgilerle, sosyal medyayla, algıyla yönetemezsiniz.

Bizim veremeyecek bir hesabımız yok. Bizim başımız dik, alnımız ak. 33 yıldır siyasetin içindeyim, 20 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum, çok az siyasetçiye nasip olacak şekilde şu an ne bir cezam, ne devam eden bir davam, ne de bekleyen bir soruşturmam var. 20 yıldır tekrar tekrar insanlar bizi seçmişse, bu kadim şehri 2 dönem bize emanet etmişse demek ki biz dürüst ve güveniliriz, demek ki biz doğru yoldayız. Hak ve doğruluk yolunda yürümeye de devam edeceğiz.

Sabah kalktık meydanda başka siyasi partinin bayrakları, sabah kalktık, üst geçitlerde başka şehirlerden gelene hoş geldiniz yazmışlar. 20 yıldır siyasetin içerisindeyim, daha böyle bir kirli bir siyaset görmedim.

İşte meydanın gerçek sahibi burada….

Kıymetli hemşehrilerim,

Biz Alanya Belediyesi’ni sıradan bir kurum, rutin bir belediye olmanın ötesine taşıdık. Biz, Alanya Belediyesi’ni toplumun her kesimine her alanda destek veren, sosyal belediyecilikte öncü, her zaman devletinin ve milletinin yanında, herkesin başının sıkıştığında kapısını çalabileceği bir kurum haline getirdik.

Alanya’dan mülk alan yada yaşamak için Alanyayı tercih eden vatandaşlarımız sadece mülk için bu bedelleri ödemiyorlar. Ecdadımızın bize miras bıraktığı tarih ve doğal güzelliklerin yanında şehirde hakim kıldığımız huzur ve güven ortamı, inşa ettiğimiz ve sunduğumuz hayat kalitesi için de bu bedelleri ödüyorlar.

Bundan sonra da Alanyamızda yaşayan her bir bireyin daha mutlu olması, daha çok gülümsemesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Biz, sizlere seçim dönemlerinde ne söz verdiysek, bu meydanlardan ne dediysek hepsini yaptık. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz.

Bundan sonra da;

Birlikte çalışacağız.

Birlikte başaracağız.

Birlikte yöneteceğiz.

Geçen dönemimizde 82 Proje açıklamıştık, yüzde 70’ine yakınını gerçekleştirdik. Proje kitapçığımızda olmayan 100’den fazla eser ve hizmeti de Alanya halkımızın hizmetine sunduk.

Türkiye’nin en çok göç alan ve en hızlı büyüyen kentlerinin başında yer alan Alanya’da daha yapacağımız çok iş var. Ulaşımdan sağlığa, turizmden kültür sanata, meydanlardan yaylalara kadar Alanya’nın her karışında belediyecilik deneyimimizle hayata geçireceğimiz çok önemli projelerimiz var.

Gelecek dönemimizde devletimizin desteğiyle, Antalya Büyükşehir Belediyemiz işbirliğinde Alanya’nın marka değerine değer katacak projelerimizi hayata geçireceğiz.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Hakan Tütüncü de yönetimi devir aldığında, yetki karmaşası ortadan kalkacak, uyumlu çalışarak, sorunlara hızlı ve etkin çözüm bulacağız.

Herkes ulaşım, ulaşım diyor. Ulaşım, Büyükşehirin sorumluluğundaydı, ben de merak ediyorum bu zamana kadar ulaşımla ilgili neden hiç birşey yapılmadı?

İnşallah, Alanyanın ulaşım ve trafik problemini de çözen biz olacağız. Üniversitelerle Alanya’nın gelecek 50 yıllık ulaşım planını hazırladık. 2 yıldır üzerinde çalışıyoruz. Atatürk Caddesi düzenlemesi ve Hafif Raylı Sistemin de yer aldığı projemizi meclisimizde de 1 yıl önce açıklamıştık. Tüm aday arkadaşlar da çok beğenmişler, sağolsunlar seçim kitapçıklarına da koymuşlar. Helali hoş olsun.

Antalya’da Hakan Tütüncü diyeceğiz,

Alanya’da Adem Murat Yücel diyeceğiz.

Ulaşımla Master Planımızı ve tüm projelerimizi hep birlikte hayata geçireceğiz.

Aday arkadaşlara bakıyorum, onu da yapıcaz bunu da yapacağız diyorlar. Vaatler havada uçuşuyor. Vatandaşımız bir şey talep ediyor, daha cümlesi bitmeden tamam yapacağız diyorlar.

Vaat ettiklerini yapmaya kalksalar, hazinenin tüm kaynaklarını ortaya koysanız yine yetmez, yine yetmez.

Kıymetli Alanyalılar,

Bu şehrin geniş bir coğrafyası var. Çok emek ve çalışmayı gerektirir. Bizim gençliğimiz ve enerjimiz var.

Bu şehrin demografik yapısını çok iyi biliyoruz. Bu şehrin her mahallesini, her sokağını, her insanını çok iyi tanıyoruz. Bizim tecrübemiz var.

Bu şehrin nasıl yönetileceğini çok iyi biliyoruz. Bizim Alanya sevdamız var.

Kıymetli hemşerilerim,

İslam Coğrafyasının, Müslüman kardeşlerimizin umudu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı, “Önce Ülkem ve Milletim, Sonra Partim ve Ben” diyen, Türk Dünyası’nın hamisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi asla mahcup etmeyeceğiz.

Buradan sizlere ve liderlerimize söz veriyorum.

Alanya Kalesinden 3 hilali indirmeye kimsenin gücü yetmeyecek. 31 Mart’ta kazanan biz olacağız, kazanan Cumhur ittifakı olacak. Kazanan Alanyamız olacak, kazanan Antalyamız olacak, kazanan Türkiyemiz olacak.

Sevgili Alanyalılar, Alanya’ya bahar geliyor….

Baharın müjdesi olarak havaya, suya, toprağa düşen cemreler, 31 Mart’da “daha güzel bir Alanya’nın müjdecisi” olarak inşallah sandıklara da düşecektir. Şimdi soruyorum sizlere; Rekor bir oyla Cumhur İttifakını sandıklarda patlatmaya hazır mıyız?

Hazır mıyız?

Hazır mıyız?

Maşallah şu coşkuya bak

Şu ihtişama bak.

Bu coşku, bu kalabalık, bu heyecan büyük bir zaferin habercisi…

Sevginiz için, desteğiniz için, ucu bucağı görünmeyen katılımlarınız için, sağolun varolun.

Sevgili yol arkadaşlarım,

Gayretimiz ülkemiz içindir,

Gayretimiz Antalya içindir

Gayretimiz Alanya içindir,

Gayretimiz sizin içindir

Sözlerime son verirken, bugün burada bizlerle olan, bu kutlu yürüyüşe katılan her bir kardeşime ayrı ayrı teşekkür eder, en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.

Allah yar ve yardımcımız olsun.

Kendimi önce Allah’a sonra sizlere emanet ediyorum.

