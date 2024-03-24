Alanya'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü yayaya çarptı

Alanya'dan Manavgat'a gitmekte olan Yalçın Yılmaz’ın kullandığı yolcu otobüsü Doğançam Mahallesi sınırlarında yolda yaya olarak gitmekte olan Feyzullah Güleç’e çarptı. Yerde kalan 63 yaşındaki Feyzullah Güleç olay yerinde yaşamını yitirirken otobüs şoförü gözaltına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor

Kaynak: Haber Merkezi