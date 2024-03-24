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Yola çığ düştü; ulaşıma kapandı

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Van'ın Çatak ilçesine bağlı kırsal Korulu Mahallesi yoluna çığ düştü, ekipler yolu açma çalışmalarına başladı.

Yola çığ düştü; ulaşıma kapandı mask
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Van'ın Çatak ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Korulu Mahallesi yoluna öğle saatlerinde çığ düştü. Çığın kapattığı yolu açmak için bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Çatak Şantiye Şefliğine bağlı ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

24 Mar 2024 - 16:49 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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