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İzmir ve 7 ilde DEAŞ operasyonu: 40 gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-16' operasyonlarında 40 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İzmir ve 7 ilde DEAŞ operasyonu: 40 gözaltı mask
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İzmir ve Konya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı 'Bozdoğan-16' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Yerlikaya, operasyonlarda 40 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Kaynak: DHA
# Sosyal, ankara

24 Mar 2024 - 16:33 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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