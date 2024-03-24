İzmir ve 7 ilde DEAŞ operasyonu: 40 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İzmir ve Konya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı 'Bozdoğan-16' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Yerlikaya, operasyonlarda 40 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Kaynak: DHA